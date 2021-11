Volledige kleuterafdeling in Vilvoorde preventief gesloten na coronabesmetting bij leerkrachten

Zowel de kinderen uit de eerste, tweede als de derde kleuterklas van basisschool De Knipoog kunnen al sinds dinsdag niet naar school. "Per jaar zijn er ook nog eens drie klassen, dus dat gaat in totaal over negen kleuterklassen die nu afstandsonderwijs krijgen", vertelt Bonte. Omdat afstandsonderwijs zeker voor kleuters erg moeilijk is, maken de leerkrachten iedere dag één à twee filmpjes met een leuke activiteit voor de kleuters.

De school hoopt om op die manier het oplopende aantal besmettingen binnen de perken te houden. "Met deze maatregel zorgen we ervoor dat er 6 dagen geen onderling contact meer is", schrijft de directie in een brief aan de ouders. "Op dit ogenblik zijn al twee grote klasgroepen in quarantaine geplaatst, omdat een leerkracht positief testte. Ook wachten we nog op de testresultaten bij zes andere leerkrachten." De maatregel geldt tot en met vrijdag 19 november. Na het weekend zouden de kleuters opnieuw naar school kunnen gaan. De lagere school van De Knipoog blijft wel gewoon open.