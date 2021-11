Knokke-Heist laat lokale maatregelen vallen: schaatspiste en lichtkunstfestival kunnen doorgaan

In Knokke-Heist kunnen de indooractiviteiten in november dan toch doorgaan. Begin november kwam er een verbod op openbare indooractiviteiten in Knokke-Heist nadat het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis AZ Zeno sterk gestegen was. Volgens het gemeentebestuuris dat niet meer nodig met de nieuwe coronamaatregelen van de federale overheid.