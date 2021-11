Kunstveiling in Heilige Familie Ieper voor leerlingen met financiële problemen

Een opvallend werk is dat van Willem Vermandere, geschonken door de zusters van de Heilige Familie. Een ander opmerkelijk kunstwerk is de ‘Flandrien’ van oud-leraar Karin. “Een eerbetoon aan Fernand Cornelis, die een koersliefhebber was in hart en nieren. Fernand zou zo fier zijn mocht hij weten hoe zijn nagedachtenis blijft leven in de Heilige Familie.”

Bieden op de kunstwerken kan tot 6 december via artauction.online.