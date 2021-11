Politievakbonden houden al enkele dagen acties, maar mag dat wel? "Men begeeft zich op een dunne lijn" 

De politievakbonden houden al enkele dagen op verschillende plaatsen in ons land protestacties. Ze eisen meer werkkrachten en meer loon. Ook morgen zullen de vakbonden verder actie voeren. Maar mag de politie in uniform dat wel doen? En kan je hier spreken over machtsmisbruik? "Er is stakingsrecht, maar men moeten wel aan bepaalde voorwaarden voldoen", zegt Jelle Janssens, professor criminologie aan de UGent in "Laat".