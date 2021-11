Leerlingen in Nieuwpoort komen met ‘antimondmaskerpasje’ naar school

Enkele kinderen uit de hogere leerjaren kwamen dinsdagochtend met een ‘antimondmaskerpasje’ naar school. Op het pasje staat te lezen dat de mondmaskerplicht in strijd is met de grondwet en het strafwetboek. “Het is verboden zich in publiekelijk toegankelijke plaatsen te begeven met het gezicht geheel of gedeeltelijk bedekt”, staat er te lezen.