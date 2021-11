Ludo (63) loopt voor de 5e keer originele marathon, en die is geen 42 maar bijna 500 (!) km lang: "Historische fout"

"Het traject dat Ludo loopt, is authentieker dan de marathon zoals we die vandaag kennen", bevestigt classicus Patrick De Rynck. "Het zogezegde verhaal dat er iemand van bij het slagveld bij Marathon over een afstand van 42km naar Athene is gelopen om daar vervolgens neer te vallen, berust niet op historische bronnen."

"In teksten uit die tijd vinden we daar werkelijk niets over terug. Schrijver Plutarchus is 6 eeuwen na die vermeende feiten, rond 100 na Christus, met dat verhaal op de proppen gekomen."

De échte basis voor de huidige marathondiscipline ligt dicht bij de sportieve prestatie die Ludo opnieuw gaat leveren. "Destijds werd er een man vanuit Athene naar Sparta gestuurd, om in die stad hulp te gaan vragen voor bij de slag van Marathon. Volgens de schrijver Herodotus kwam hij daar de volgende dag aan."

"Hoeveel uren hij exact heeft gelopen over dat traject, is niet bekend, en we weten ook niet of die man de afstand heen én terug heeft afgelegd. Uit de authentieke bronnen blijkt alleen dat hij 245km heeft afgelegd in 30 tot 48 uur tijd."