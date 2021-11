Mondmaskers in voetbalstadions: "Vooral blij en verheugd dat we kunnen gaan blijven zien"

Op heel wat plaatsen moeten er opnieuw mondmaskers gedragen worden. Ook in de voetbalstadions. Vorig seizoen moest dat al tijdens de eerste wedstrijden, waarop weer publiek toegelaten was.

In Mechelen reageren ze dan ook gelaten. "Ik denk dat we vooral blij en verheugd moeten zijn dat we nog naar het voetbal kunnen gaan blijven zien", zegt Hans De Decker, voorzitter van het Malinwa Supportersorgaan. "Voor hetzelfde geld gingen we terug naar lege stadions en dat zou voor niemand een goed verhaal geweest zijn, niet voor de clubs en niet voor de supporters, niet voor de beleving in het algemeen. De mondmaskers zullen een bepaalde impact hebben, maar de covid-cijfers zijn wat ze zijn. Ik denk dus dat we vooral blij mogen zijn, dat we in groten getale mogen gaan blijven zien. Dat betekent voor veel mensen toch nog wat vrijheid en vertier."