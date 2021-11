Mondmaskers vanaf 10 jaar: "Zo kan ik mijn vrienden blijven zien"

Vanaf zaterdag geldt de algemene mondmaskerplicht ook voor 10-jarigen. In de klas en in andere publieke binnenruimtes zullen zij een mondmasker moeten opzetten. Voordien geldde die mondmaskerplicht pas vanaf 12 jaar. Maar wat vinden de 10- en 11-jarigen nu zelf van die maatregel? Radio 2 West-Vlaanderen ging langs bij de leerlingen van de Ieperse basisschool De Minnetuin.

De meeste leerlingen hadden wel begrip voor de maatregel: "Ik vind het wel jammer, maar als ik hierdoor mijn vrienden veilig kan blijven zien en iedereen om me heen bescherm, dan is dat voor mij geen probleem", zegt de 10-jarige Victor Vanhee uit Kemmel. Het meest vervelende aan het mondmasker? "Dat het dan echt te warm wordt in de klas."

Ook de 10-jarige Kendra Fernando uit Ieper zal zich aan de mondmaskerplicht houden. "Ik besef wel waarom ik dit moet dragen, maar echt aangenaam is het niet. Ik krijg er soms puistjes van, dat is niet zo leuk. Ik vrees ook dat we het nog tot april zullen moeten dragen, al hoop ik dat het vroeger gedaan zal zijn."

De 11-jarige Peyton Angillis uit Geluwe heeft een mondmasker over om haar vrienden te kunnen blijven zien. "Anders moest je uit de buurt blijven van je vrienden en nu kunnen we gewoon blijven samen spelen en naar de les gaan. Dus dan draag ik liever het mondmasker. Het stoort me niet echt."