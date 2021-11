Jaloezie, moord en een iconisch modehuis: Lady Gaga hengelt naar nieuwe Oscar in "House of Gucci"

In een saga over een steenrijke Italiaanse familie met ingrediënten als macht, jaloezie en verraad, mocht Al Pacino uiteraard niet ontbreken (hallo, Godfather?). Hij speelt met brede gebaren de rol van Aldo, broer van Rodolfo en vader van Paolo. Aldo was de man die het merk Gucci op de kaart zette in New York, en bij uitbreiding in de rest van de wereld.

Hij kwam in conflict met zijn zoon Paolo. Die voelde zich zo in de steek gelaten dat hij de politie informatie bezorgde over zijn vaders belastingontduiking, waardoor die in de gevangenis belandde. Aldo Gucci stierf in 1990, op z'n 84e.