Na dodelijke schietpartij op filmset: nieuwe klacht tegen acteur Alec Baldwin wegens nalatigheid

Op een persconferentie omschreef Mamie Mitchells advocate Gloria Allred, het gedrag van Baldwin en de filmproducenten als "roekeloos" en beschuldigde ze hen ervan zich niet te hebben gehouden aan de veiligheidsprotocollen. "Alec Baldwin heeft verzuimd om zelf na te gaan of het aangereikte wapen ongevaarlijk was", verwijt Mitchell de acteur. Hij heeft Russische roulette gespeeld door het wapen te bedienen zonder het eerst te controleren. Bovendien hoefde hij op dat moment de trekker helemaal niet over te halen", klinkt het bij monde van haar advocate.