"Kiezen tussen de pest en cholera", zegt uitbater van Gentse Charlatan over nieuwe coronamaatregelen

Iedereen laten testen is onmogelijk volgens Claes. "Dat is te duur, dan gaat de overheid ons moeten steunen. Want de klanten mogen ook niet gewoon hun eigen test meebrengen, hé. Wij zouden tegen zaterdag een teststraat moeten voorzien. Dat betekent dat ik 10 extra personeelsleden voor mijn deur zou moeten zetten. En dan moeten de klanten ongelofelijk veel geduld hebben, want die test duurt 15 minuten."

De nieuwe maatregelen zeggen ook dat horecabezoekers een mondmasker moeten dragen wanneer ze niet aan tafel zitten. "Voor een gewoon café is dat nog te doen. Maar ons publiek is volledig niet-zittend. Zo gaat dat nu eenmaal in een danscafé of discotheek", reageert Gerald Claes daarop. "En een niet-zittend publiek vragen een mondmasker te dragen... Dat is niet evident." Volgens de uitbater worden hij en zijn collega's in een hoekje gedreven. "Dit is onnozel. Dan heb ik nog liever een sluiting."