Nieuwe Mega Toby gevonden: "Cola Light"-man Tuur Roels (34) volgt Louis Talpe op

Tuur Roels is niet onbekend in de mediawereld. Naast Mister Belgium in 2010 werd hij dat zelfde jaar ook derde in de competitie van Mister Universe. Hij speelde ook mee in de Vlaamse tv-reeks "Allemaal Chris" en "Studio Tarara", en hij had een rol te pakken in de films "Lukas" en "Alleen Eline". Zijn grootste moment of fame kwam nadat hij gekroond werd tot "Coca Cola Light"-man in 2014. Hij speelde mee in een sensuele reclamespot waarin hij het gras afrijdt in bloot bovenlijf.