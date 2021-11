Parenclub in Hoogstraten opent uurtje vroeger: "Eerst zelftest dan swingen"

Club Amai in Meer organiseert naar eigen zeggen "seksueel zeer actieve avonden". Zaterdag zullen de festiviteiten alvast een uurtje vroeger beginnen, en dat heeft alles te maken met de verstrengde coronamaatregelen. "Mondmaskers zijn ondenkbaar voor een echte clubbeleving in onze sector. Daarom kiezen we voor het CST in combinatie met een zelftest. Om dat allemaal georganiseerd te krijgen, gaan we noodgedwongen een uur vroeger van start", zegt Ian Meesschaert van Club Amai op Radio 2.

Voor de testing schakelt Club Amai extra personeel in en er komt ook een tent op de parking. Daar moet elke swinger nog voor de echte actie een teststaaf inbrengen. "Op vertoon van een groen CST krijgen klanten van ons een zelftest voor hun neus. We hebben er heel wat in huis gehaald. Wie binnen wil, moet onze tests gebruiken", zegt Meesschaert. "Zo zijn we zeker dat alles eerlijk verloopt. Daarna vragen we de klanten om in hun auto een kwartiertje te wachten op het resultaat. Wie negatief test, kan beginnen feesten."