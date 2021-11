Philip Margo, zanger van wereldhit "The Lion Sleeps Tonight", overleden op 79-jarige leeftijd: "De leeuw slaapt"

Philip Margo, zanger van de Amerikaanse band, The Tokens, die in 1961 een wereldwijde hit scoorde met "The lion sleeps tonight", is op 79-jarige leeftijd overleden. Hij stierf in een hospitaal in Los Angeles aan de gevolgen van een beroerte, dat vertelt zijn familie aan The New York Times. Margo was naast zanger ook muziekproducer en televisiescenarist.