Plankenkoorts maar dan anders: ook amateurgezelschappen ondervinden moeilijkheden door corona

Of we de voorstelling nog even in de kijker konden zetten in het middagprogramma van Radio 2 Limburg? Want we hebben keihard gewerkt en toch raken we de tickets niet kwijt… Dat was de vraag van Fabienne Timmermans in onze mailbox. Het Tongers Nieuw Theater heeft tijd, geld en veel energie gestopt in een nieuwe voorstelling. De grote zaal van de Velinx werd geboekt, een professionele decorbouwer aangesteld en de agenda’s van acteurs en muzikanten van harmonie Salvia uit Heers werden naast elkaar gelegd. Alles klaar voor een resem mooie theateravonden zou je denken maar het publiek volgt niet zegt Fabienne Timmermans: “We merken dat we de tickets niet kwijtraken. Ook vaste bezoekers die steevast naar onze voorstellingen komen durven deze keer blijkbaar geen ticket kopen.” Het publiek aarzelt dus, een vaststelling die de professionele cultuurhuizen ook al deden.