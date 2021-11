PODCAST - Zeven jaar na de genocide van Sinjar staan de jezidi nu aan de Poolse grens

Komt er ooit gerechtigheid voor de jezidi’s? Tot nu toe zijn er amper daders veroordeeld van de slachtpartij die IS aanrichtte in de Iraakse geloofsgemeenschap. Intussen wonen ze nog steeds met zijn honderdduizenden in tentenkampen, en duiken ze zelfs op aan de grenzen van Europa. Daarover gaat het In een nieuwe aflevering van Vranckx & Byloo.