Polen pakt honderdtal migranten op aan grens met Wit-Rusland, Irak vliegt onderdanen terug naar huis

De Poolse politie heeft vannacht een honderdtal migranten opgepakt aan de grens met Wit-Rusland. Daar zitten nog altijd enkele duizenden mensen in de vrieskou vast in de hoop om via Polen de EU binnen te geraken. Intussen vliegt Irak enkele honderden mensen terug naar huis. Ook andere landen treffen maatregelen om de stroom migranten via Wit-Rusland in te dijken.