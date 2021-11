Politie wacht inbreker op die gestolen goederen had verstopt in een bos in Elewijt

In de omgeving van het Rubenskasteel in Elewijt vond een buurtbewoner allerlei spullen, onder meer een mountainbike, een fiets die als gestolen werd opgegeven en werkmateriaal. De politie werd verwittigd. “Maar in plaats van de spullen meteen weg te halen, hebben onze agenten zich verscholen in het bos en geduldig gewacht”, zegt korpschef Filip Van Steenbergen. “Niet veel later dook er een verdachte op die de buit kwam ophalen. Op dat moment hebben we hem ingerekend.”