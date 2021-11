Proces tegen hulpverleners bootvluchtelingen gestart in Griekenland: "Ze willen humanitaire hulp criminaliseren"

De vrijwilligers riskeren 25 jaar cel. Of ze schuldig worden bevonden of niet, daar zullen ze nog wat op moeten wachten. De rechtbank in Mytilini vindt dat ze deze zaak niet kan behandelen en verwijst door naar een hogere rechtbank in Griekenland. Daarmee zal het nog zeker tot het voorjaar van 2022 duren voor de zaak opnieuw voorkomt. Teleurstelling bij de beklaagden, maar veel maakt het volgens Wittenberg niet uit want het proces heeft hoe dan ook al een enorm afschrikeffect op de hulpverlening. "Het kwaad is al geschied. Het maakt niet uit of ik achter de tralies kom. Vrijwilligers zijn bang. Dat is het erge. De dreiging van processen hangt nu altijd boven je hoofd."