Publicatie van genderneutraal voornaamwoord "iel" in Franse woordenboek Petit Robert leidt tot opschudding

Enkele weken geleden voegde het populaire Franse woordenboek Le Petit Robert een nieuw woord toe aan zijn onlinecatalogus. Het gaat over “iel”, een genderneutraal voornaamwoord dat steeds vaker gebruikt wordt en een samentrekking is van de voornaamwoorden “il” en “elle” (hij en zij, red.). Het wordt gebruikt door mensen die hun genderidentiteit niet als vrouwelijk of mannelijk beschouwen of zich niet thuis voelen in de opvattingen over man of vrouw zijn.