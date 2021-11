Recticel uit Wetteren verkoopt matrassenafdeling voor 122 miljoen euro aan Portugese investeerders

De afdeling Slaapcomfort van de Wetterse schuimrubberfabrikant Recticel komt in handen van de Portugese groep Aquinos. In totaal betaalt het daarvoor 122 miljoen euro aan Recticel. De afdeling houdt zich bezig met de productie van matrassen, lattenbodems en boxsprings. Die worden gemaakt in negen fabrieken, goed voor in totaal 1.555 werknemers.