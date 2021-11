ELZ Baldemore opent reservelijst voor boostervaccin voor wie Johnson & Johnson kreeg

"Ze kunnen zich aanmelden via vaxlist.be", zegt Sara Verherstraeten van ELZ Baldemore. "Ze moeten wel aangeven wanneer ze hun vaccin kregen, want we respecteren een tussentijd van 2 maanden. Als er op het einde van de dag dan vaccins over zijn, kunnen we hen oproepen."

De lijst dient ook om het callcenter te ontlasten. "De afgelopen dagen waren er meer dan 1500 telefoontjes per dag. Er waren onder andere heel veel vragen over Johnson & Johnson, sinds bekend werd dat die mensen en boosterprik zouden krijgen. Dit is toch al een kleine pleister op de wonde, want hebben nog niet meteen een alternatief voor hen."