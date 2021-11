Rob de Nijs geeft allerlaatste optreden: een terugblik op zijn carrière in zes archieffragmenten

Rob de Nijs zette zijn eerste stappen als zanger in de jaren 60, in groepjes zoals Robby and The Apron Strings en Rob de Nijs en de Lords. In 1963 scoorde hij een hit met “Ritme van de regen”. Heel even lag heel Nederland aan zijn voeten, maar hij kon het succes niet volhouden.

Twintig jaar later vertelt hij over deze periode bij Mike Verdrengh in het programma “Met Mike in zee”. Hij kon toen amper rondkomen en maakte overal schulden. "Iedereen denkt nog dat je puissant rijk bent, maar ik had dus geen rooie duit."