Roeselare geeft startschot "Week van de Smaak"

Roeselare heeft altijd al iets gehad met voeding. Het is de thuisstad van traditionele namen als de brouwerij Rodenbach en de pastafabrikant Soubry. “Mijn grootvader startte precies 100 jaar geleden met de productie van vermicelli en we hebben Roeselare nog steeds als thuisbasis”, vertelt Michel Soubry, zaakvoerder van het bedrijf dat 400 mensen aan het werk zijn. “We zitten hier goed, ook omdat in Roeselare de focus meer en meer komt te liggen op voeding.”

Ook jongere spelers voelen zich hier als een vis in het water. “Vijf jaar geleden lanceerden we ons biertje Wuk, ondertussen hebben we al drie variëteiten”, zegt Johan Dumortier die samen met twee studiegenoten werkt aan een succesverhaal. “Roeselare is een stad met veel goesting, nieuwe voedselproducten of -producenten gedijen hier makkelijk. Maar ook buiten de regio wordt ons product gesmaakt. Het geeft veel goesting om door te gaan.”