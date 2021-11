Ruud Hendrickx stopt als taaladviseur, VRT krijgt nieuwe taalraadsvrouw

Hendrickx was al sinds 1998 aan de slag als taaladviseur bij de VRT. De directie prijst hem voor zijn inzet: "Hij is de bezieler van het Taalcharter, geeft tal van medewerkers taaladvies, en wijst iedere VRT-medewerker ook al eens op een foutje tegen het Nederlands. Hij deed dit met verve. Er is veel appreciatie voor zijn werk binnen VRT en ook ver voorbij het Meiserplein. Na 23 jaar als taalraadsman neemt Ruud een nieuwe uitdaging aan."

De wissel gebeurde in overleg met Karen Donders, directeur Publieke Opdracht, Talent en Organisatie, meldt de VRT nog.

Hendrickx volgt bij programma-ethiek Diane Waumans op, die begin 2023 met pensioen gaat. "Tot dan zal ze zich volop zal inzetten voor het uit de kluiten gewassen, nieuwe integriteitsbeleid van VRT. Ruud was al voorzitter van de Programmacharterraad, werkte al intens mee aan het nieuwe Programmacharter (dat wellicht begin 2022 in voege treedt) en hij zal ook de schouders zetten onder het te ontwikkelen Kijkwijzersysteem."

Geertje Slangen is sinds 2014 aan de slag bij VRT Taal. Ze is onder meer voorzitter van de Auditiecommissie en organiseert jaarlijks de Taalavond. "Ze zal op de taalkundige expertise van Ruud kunnen blijven rekenen", klinkt het. Eerder werkte ze als redacteur, eindredacteur en producer bij Eén en Canvas voor programma's zoals "De Prehistorie" "Het Swingpaleis" en "Man over Woord".