Liedjestekst zien terwijl je muziek luistert? Spotify lanceert nieuwe toepassing "Lyrics"

De nieuwe "lyrics"-functie zal zowel beschikbaar zijn voor gebruikers met een gratis als een betalende Spotify-account. Na een update van de app verschijnen de liedjesteksten in een balk onderaan het scherm, die je omhoog kan trekken, terwijl je een bepaald nummer beluistert.

Je kan de tekst over je volledige scherm laten rollen, of weer wegklikken, en je kan bepaalde fragmenten ook delen met anderen. "Wordt vlot in je favoriete artiesten": met die slogan kondigt de streamingreus de nieuwe toepassing aan. Meezingen met je eigen ingebeelde tekst, is voortaan dus verleden tijd, als het van Spotify afhangt. Het doel van de streamingdienst is in elk geval om gebruikers "luid en zelfzekerder dan ooit te laten meezingen".