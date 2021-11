Stad Turnhout schrapt alle binnenactiviteiten die ze zelf organiseert tot eind januari

Wat activiteiten buiten betreft, wacht de stad nog even af. "Over het Wintersalon gaan we de knoop volgende week doorhakken. Verenigingen die de standen bemannen en de ijspiste uitbaten, stellen zich de vraag of het de investering waard is, of ze wel grote kosten moeten doen, of ze hun mensen wel moeten mobiliseren. Ze zijn er ook niet happig op om nu in groep te gaan staan. Daar vallen trouwens ook mensen uit."