Welke kritische vragen zijn er bij het coronabeleid?  

Niet elk klacht is terecht. Sommige mensen die vragen naar "meer kritiek", vragen eigenlijk dat de redactie zich op het pad van de pseudowetenschap zou begeven. Daar kom je met de journalistieke methode nu eenmaal niet bij terecht. Maar net daarom is het belangrijk dat de faire, kritische vragen die wél gesteld kunnen worden, er ook komen. Het Belgische beleid was en is lang niet altijd een succes.

Wat zijn die kritische vragen dan? Ik schreef er vroeger al een column over. En ik ga in op het laatste overlegcomité in de ondertitelde clip bovenaan.