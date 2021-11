Studenten dansen laatste keer zonder mondmasker in Fitlink: “Het hele feestjaar was al volgepland”

Hoewel iedereen er zin in heeft, zitten de studenten wel met een dubbel gevoel. “We begrijpen de ernst van de situatie in de ziekenhuizen, maar hebben besloten om de fuif toch te laten doorgaan. We hebben al heel wat kosten gemaakt en tickets verkocht. Buiten is er een stuk afgesloten met herashekken, en je komt er alleen in op vertoon van een coronapas. Het is geen massafuif naar Diepenbeekse normen, we verwachten maximaal 800 mensen.”