Er zijn massaal veel Black Friday acties (en die zijn niet allemaal interessant): Test Aankoop ontmaskert de slechte

Black Friday is de eerste vrijdag na Thanksgiving. Het is een dag waarop Amerikanen massaal de brug maken en waarop ze tijd hebben om te gaan shoppen. Met het eindejaar in het vooruitzicht is het een goed moment om de eerste cadeautjes te kopen. Doorheen de jaren is de dag uitgegroeid tot een belangrijke koopjesdag. De naam "Black Friday" verwijst trouwens naar de drukte in de winkelstraten, die zien dan zwart van het volk.

Hoewel wij geen Thanksgiving vieren, is de koopjesdag wel tot bij ons overgewaaid. We kunnen dus ook profiteren van de aanbiedingen. Maar let op: niet alle promoties zijn interessant. "De Inspecteur" waarschuwde in het verleden al voor valse kortingen. Maar ook Test Aankoop wil consumenten bewust maken van het feit dat niet elke deal een goede deal is.