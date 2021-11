Tiense vzw brengt feestvierders veilig naar huis tijdens oudejaarsnacht

Er gelden natuurlijk coronaregels. "We gaan het mondmasker verplichten in de wagens, zowel voor de chauffeurs als voor de mensen die in de wagens stappen", zegt Kevin Kennis van de vzw. "Eén chauffeur heeft al afgehaakt omwille van corona, die man is 75 jaar en wil geen risico nemen. Dus we kunnen nog altijd chauffeurs gebruiken."