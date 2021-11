Turnhouts café waar Nederlanders zouden gaan feesten, sluit twee weken: "De rek is eruit"

"Eigenlijk worden we in mijn ogen verplicht om te sluiten", gaat hij voort. "Wij zijn gisteren tot laat bezig geweest om te bekijken hoe we zelftests kunnen doen. Je hebt twee tot drie mensen nodig voor honderd tests per uur en je moet wachtrijen organiseren buiten. Dat is gewoon onmogelijk."

Voorlopig gaat het café twee weken dicht. "Dat geeft ons wat bedenktijd, maar eerlijk gezegd zie ik maar weinig licht aan de tunnel. We weten het even niet meer goed. We moeten even op adem komen. Vorig jaar zijn we gestart met een gigantisch grote renovatie. We hebben hier bijna een nieuwbouw neergezet om te feesten. We zijn niet gestopt met werken en hebben ons elke keer aangepast aan de nieuwe regels en de nieuwe omstandigheden. We wilden het echt goed doen, op een fatsoenlijke manier. Maar nu zijn we op."