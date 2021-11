Hoofdarts UZ Gent: "Stop met discussiëren over maatregelen, volg ze op om catastrofe te vermijden" 

CEO Marc Noppen van het UZ Brussel is erg kritisch voor de politiek. "Wat misschien nog belangrijker is dan de maatregelen is de timing. Dit hadden we drie, vier, vijf weken geleden moeten doen. Toen wisten we dat dit aan het gebeuren was. De beleidsverantwoordelijken zijn daarover geïnformeerd."

Volgens dokter Noppen konden de politici niet meer om de duidelijke cijfers heen waardoor ze nu hebben ingegrepen. Nu pas, aldus Noppen. "Dit is de vierde keer. De eerste keer was iets nieuws voor iedereen. De tweede en derde keer hadden we de impact kunnen reduceren. Nu de vierde keer wordt het een beetje vervelend. We wisten dit al wekenlang en nu pas komen er maatregelen", stelt Noppen in "De afspraak".

Intussen denkt het UZ Brussel na over structurele maatregelen qua organisatie van het ziekenhuis op langere termijn. "Corona wordt iets endemisch", legt dokter Noppen uit. "Het virus gaat niet stoppen. Dit is een verhaal dat we nog jaren gaan meedragen. Elk jaar gaan we dit ten minste één keer meemaken, vermoedelijk in de herfst." Er wordt bijvoorbeeld gedacht aan een betere spreiding van de ziekenhuisactiviteiten of het aanleggen van een reservekorps van verpleegkundigen en artsen die kunnen ingezet worden als er weer meer covidpatiënten binnenstromen.