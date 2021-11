Na veroordeling en miljardenboete in Frankrijk: Zwitserse bank UBS koopt Belgisch proces af met 49 miljoen euro 

Het treffen van minnelijke schikkingen is een middel van het gerecht om in ingewikkelde en technische dossiers (van financiële criminaliteit) toch de verdachten toch te raken waar het het meest pijn doet: in de portemonnee. Door een schikking wordt een jarenlange procedure en complexe procedure vermeden, alsook het risico op verjaring (waardoor de verdachten vrijuitgaan) "Het strafrechtelijke veroordelen en innen van boetes is in de praktijk vaak moeilijk, deze procedure garandeert honderd procent duidelijkheid", aldus het parket nog. Onlangs nog werd ook een schikking getroffen in het jarenlange fraudedossier tegen de Belgische textielgigant Beaulieu.