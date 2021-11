Leegstaande woning uitgebrand in Brecht

Volgens een buurman is de woning die in brand staat niet bewoond. Het gaat om een bouwvallige woning die moet worden gerenoveerd. Er is volgens de buurman vandaag nog een kraker in die woning opgemerkt die een vuurtje stookte. De politie bevestigt dat er een kraker in de woning verbleef. Eén kamer is met een matras ingericht als slaapplaats.