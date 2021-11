Verdachte (26) steekpartij station Mechelen - Nekkerspoel aangehouden: moet enkelband dragen

Op zondag 24 oktober kwam het tot een zware ruzie tussen twee reizigers op de trein tussen Antwerpen en Luik. Toen de trein in het station Mechelen - Nekkerspoel stopte, ging de ruzie voort op het perron. Uiteindelijk stak één van de reizigers de andere neer. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht, maar mocht dat wel na relatief korte tijd weer verlaten.

Tijdens het gerechtelijk onderzoek kwamen twee personen uit Luik in beeld. Gisteren werden die opgepakt. Er werd ook bij allebei een huiszoeking uitgevoerd. Er was gebleken dat de betrokkenen al langer in conflict liggen met elkaar.

De onderzoeksrechter heeft uiteindelijk beslist om één persoon aan te houden. Hij moet een enkelband dragen.