Verplichte vaccinatie zorgpersoneel beroert gemoederen in de Kamer

Het federale kernkabinet besliste het begin deze week al: het coronavaccin wordt verplicht voor het zorgpersoneel. Wie zich tegen 1 april niet heeft laten vaccineren, wordt ontslagen. Maar PS-voorzitter Paul Magnette, wiens vicepremier Pierre-Yves Dermagne nochtans mee het licht op groen zette in de kern, trok dat akkoord even later in twijfel. Hij vindt dat er geen sprake kan zijn van een verplichting voor het zorgpersoneel als dat niet voor de hele samenleving geldt.

De Franstalige socialistische fractie in de Kamer herhaalde dat standpunt vanmiddag tijdens het vragenuurtje in de Kamer. "Ik spreek voor mijn fractie als ik zeg dat raken aan de rechten van het zorgpersoneel zonder te passeren via het sociaal overleg, niet met ons zal gebeuren", zei PS-Kamerlid Laurence Zanchetta. De vakbonden in de zorgsector lieten eerder deze week al weten zich tegen de verplichte vaccinatie te zullen verzetten.