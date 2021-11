Vierde coronagolf drukt ons opnieuw met de neus op de feiten, "Hopen dat derde prik nieuwe golven kleiner maakt"

Een jaar geleden, in november 2020 werden we overspoeld door de tweede coronagolf. De regeringen van ons land zagen zich genoodzaakt om opnieuw een lockdown in te voeren. Op maandag 2 november 2020 werden niet-essentiële winkels gesloten, hadden we ieder één knuffelcontact, konden we niet naar de kapper of het schoonheidssalon, kregen leerlingen afstandsonderwijs, en mochten we ons tussen middernacht en 5 uur ’s ochtends niet op straat begeven.