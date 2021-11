VUB reikt eredoctoraat uit aan Pierre Kompany

Naast Kompany kregen nog vier anderen een eredoctoraat. Ann Druyan is een Amerikaans schrijfster en producent van programma's over kosmologie en wetenschapspopularisering. William Kentridge is een filmmaker, tekenaar en beeldhouwer. Nadat hij in 1955 geboren was in Johannesburg, werd hij al snel geconfronteerd met de apartheid in Zuid-Afrika, want zijn vader trad op als advocaat van Nelson Mandela. Koenraad Tinel en Simon Gronowski brengen een uniek en hoopgevend vriendschapsverhaal. Gronowski kon tijdens de oorlog ontsnappen uit de treinwagon die hem als elfjarige naar het vernietigingskamp in Auschwitz zou brengen, terwijl Tinel net opgroeide in een Vlaams gezin met sympathie voor de SS. Ten slotte zijn er Antoni Ribas en Thierry Boon, twee wereldautoriteiten op het gebied van immuuntherapie, een baanbrekende aanpak van kanker.