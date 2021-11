Waar is Peng Shuai? Chinese tennisster onvindbaar nadat ze toppoliticus beschuldigd had van misbruik

De internationale tenniswereld maakt zich zorgen om Peng Shuai, een Chinese tennisster die al sinds begin november vermist is. Ze had op haar sociale media een Chinese toppoliticus beschuldigd van misbruik, maar verdween daarna van de radar. Oproepen van toptennissers en de tennisfederatie WTA vallen in Chinese dovemansoren. Er is via staatsmedia nu een boodschap verspreid waarin Peng Shuai zou zeggen dat er niets aan de hand is, maar het is de vraag hoeveel geloof je daaraan mag hechten.