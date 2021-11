Weddingplanner Joyce De Troch: "Dansen met een mondmasker op, waar is de fun?"

Actrice en presentatrice Joyce De Troch is tegenwoordig vooral weddingplanner. Met haar bedrijf Enjoy uit Dendermonde organiseert ze huwelijksfeesten. "Wij werken op lange termijn. Voor 2021 heb ik niets op de planning staan, omdat de mensen vorig jaar geen trouwplannen maakten. Voor 2022 heb ik wél een aantal boekingen, maar een lieve vriend en collega die niet in de privé-feesten zit, heeft nu wel de zwarte sneeuw tegen zijn snoet gekregen. Daar schiet zo goed als niets meer over voor dit jaar."