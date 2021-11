Winterland in Hasselt past coronamaatregelen toe: vanaf vrijdag met mondmasker

De organisatie gelooft dat het de bezoekers niet zoveel moeite gaat kosten en dat het mondmasker goed gedragen zal worden. "Er is security en er zijn stewards aanwezig die de bezoekers erop kunnen wijzen als ze zich er niet aan houden", klinkt het bij Schoenmakers. "We willen niet werken met zelftests, want dat is op een evenement als Winterland niet nodig. In het nachtleven voelt het vreemd om een mondmasker te moeten dragen, maar in een kerstdorp zou het enkel afschrikken om te werken met een zelftest."