30 nieuwe struikelstenen in Deurne: "Pas recent bekend dat er 500 joden in Deurne woonden tijdens WO II"

"We wisten dat er in Deurne Joodse gezinnen woonden tijdens de Tweede Wereldoorlog", vertelt Marc Weyns. Weyns is de bezieler van het burgerinitiatief "Struikelstenen in Deurne", dat een blijvende en zichtbare herinnering wil voor de joden die gedeporteerd werden. "We weten echter nog niet zo lang dat het er verrassend veel waren, zo'n 500. Van die 500 joden die in Deurne woonden, zijn er 260 omgekomen in concentratiekampen in Duitsland en Polen."