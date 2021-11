Actie tegen sluiting Belfius-kantoor in Balen: "Senioren en minder mobiele mensen in de kou"

Een andere bezorgdheid is dat andere banken in de toekomst ook hun kantoren in Balen sluiten. "We hebben in Balen nog wel een paar grootbanken. Wij horen dat zij in de loop van volgend jaar van plan zijn om kantoren af te stoten", zegt Wieter Mariën van ACV. "Bij KBC hier in Balen zitten nog maar één à twee mensen. Wij vermoeden dat er in het bankenlandschap heel veel staat te gebeuren en dat met de digitalisering en met de coronacrisis , men sneller gaat afbouwen."