Adviesraad van 55-plussers uit Genk zoekt medioren en senioren voor fotoreportage LGBTQ+

Het thema van de Warmste Week dit jaar is 'jezelf zijn'. Voor sommige mensen is dat niet altijd even gemakkelijk. Wie een beetje afwijkt van de norm krijgt mogelijk te maken met afkeuring of discriminatie. Ook voor mensen binnen de LGBTQ+ gemeenschap kan dat zo zijn. Daarom wil de Adviesraad van 55-plussers graag de vooroordelen en stereotypes die hierrond bestaan doorbreken met een nieuw project.