Federale regering bereikt compromis over verplichte vaccinatie in de zorg

Eigenlijk was er maandag al een akkoord, maar de Franstalige socialisten trokken later hun woord in na kritiek van de vakbonden over de voorziene sanctie voor wie toch een vaccin weigert: ontslag. De federale regeringspartijen hebben nu dus een compromis bereikt waardoor vanaf volgend jaar de coronaprik zal verplicht zijn voor het personeel in de zorgsector.

Concreet: er komt een overgangsperiode van 1 januari tot 1 april. Wie in die periode in de zorgsector niet gevaccineerd is, zal elke 72 uur een coronatest moeten ondergaan. Wie dat weigert, zal op tijdelijke werkloosheid gezet worden. Als men zich laat vaccineren voor het einde van maart dan wordt de periode van tijdelijke werkloosheid met 6 weken verlengd om de tweede prik te kunnen krijgen.

Maar wie op 1 april nog niet gevaccineerd is, zal zijn arbeidsovereenkomst automatisch verbroken zien en meteen terugvallen op een volledige werkloosheidsuitkering. Toch een vorm van ontslag dus, tenzij de werknemer voor 31 maart heeft gevraagd om de arbeidsovereenkomst te behouden. Dan wordt het contact geschorst en krijgt de werknemer geen loon of uitkering, maar de band blijft wel behouden met zijn werkgever. De werknemer kan zich dus nog bedenken en in de tussentijd eventueel elders werken.