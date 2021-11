Alcoholgel bemoeilijkt werking verslavingenzorg: "De geur kan verslaafden ertoe aanzetten om opnieuw te gaan drinken"

"We hebben dus compromissen moeten sluiten. Alcoholdispensers staan nu alleen maar op plekken waar er veel sociale controle is, in publiek toegankelijke ruimtes. De alcoholgeldispensers in die ruimtes hangen bovendien vast en kunnen niet meegenomen worden. We hebben geleerd dat we geen alcoholgel voor persoonlijk gebruik meer moeten geven." De kliniek houdt bovendien een inventaris bij van waar overal dispensers staan.

"Het gebruik van alcoholgels is alleszins een bijkomende factor waar wij in verslavingszorg rekening mee moeten houden", getuigt Peuskens. "Alcohol is alomtegenwoordig, en met alcoholgeldispensers nog meer dan anders. Als alcoholverslaafden buiten komen, zien ze aan iedere winkel een alcoholdispenser staan. Dat is een extra moeillijkheid en daar moeten ze mee leren omgaan."