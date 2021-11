Amerikaanse Huis van Afgevaardigden zet licht op groen voor sociaal plan van 1.750 miljard dollar van president Biden

De goedkeuring is een overwinning voor president Biden, maar het plan moet nu nog groen licht krijgen in de Senaat en succes is niet verzekerd. Er is daar een patstelling van 50 Democraten en 50 Republikeinen en -in theorie- kan vicepresident Kamala Harris met haar stem dan de doorslag geven. Probleem is dat niet alle Democratische senatoren op een lijn zitten en dus mogelijk de goedkeuring zouden tegenhouden. Onder meer senator Joe Manchin uit West Virginia zou nogal wat twijfels hebben over de wet en stemde in het verleden mee met de Republikeinen.