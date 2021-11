Amerikaanse tiener die twee betogers doodschoot tijdens Black Lives Matter-protest is vrijgesproken

De feiten speelden zich af tijdens protesten van Black Lives Matter in de stad Kenosha in Wisconsin, op 25 augustus 2020. Die zomer waren er op verschillende plekken in Amerika veel protesten, in de nasleep op de dood van George Floyd, die zwarte man die stierf door toedoen van een agent in Minneapolis in mei van dat jaar.

Kyle Rittenhouse was naar de protesten van Kenosha getrokken, gewapend met een semi-automatisch AR-15 geweer. De rechter besliste, op basis van een onduidelijkheid in de wet, dat die wapendracht niet illegaal was. Naar eigen zeggen wilde de jongeman in Kenosha "eigendommen verdedigen en medische hulp verlenen".

De BLM-protesten in de stad waren op hun beurt een reactie op de beschieting van de zwarte man Jacob Blake door de plaatselijke politie op 23 augustus 2020. Blake raakte zwaargewond en bleef verlamd. Twee mensen stierven toen Kyle Rittenhouse het vuur opende, een derde raakte zwaargewond. Kenosha ligt tussen de Amerikaanse steden Chicago en Milwaukee.