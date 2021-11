CHECK - Hoe regionieuws over ziekenhuis in Antwerpen wereldwijd vaccintwijfel zaait 

"De patiënten die wij op dit moment in GZA op intensieve hebben liggen, ik heb het gisteren nog nagekeken, die zijn eigenlijk allemaal gevaccineerd." Weinig deed vermoeden dat deze woorden van hoofdarts Kristiaan Deckers op 5 november een internetgolf van verontwaardiging zouden creëren. Al snel ging de quote, die uit een anderhalve minuut durende uitzending werd geknipt, een eigen leven leiden op verschillende sociale media.

In verscheidene Facebook- en Telegramgroepen werd de uitspraak aangehaald om de inneficiëntie of zelfs het totale falen van de coronavaccins aan te tonen. Op Twitter werd het fragment of een screenshot ervan in het Frans, Pools, Spaans, Italiaans, Grieks, Duits en zelfs Japans vertaald. In enkele gevallen verzonnen Franstalige twitteraars er nog eens enkele rake maar nooit gedane uitspraken van de arts bovenop. Omdat in de reportage ook kort het universitair ziekenhuis van Gent ter sprake kwam, werd door sommige accounts foutief aangenomen dat het om 'l'hôpital de Gand' ging. Die info ging meer dan duizend keer rond.

In een andere video, die op Facebook meer dan 49.000 keer werd bekeken, komt ook Jo Leysen, bestuurder van het AZ Turnhout, aan het woord. Tegenover de Kempische regiozender RTV verklaart Leysen eveneens dat hij steeds meer gevaccineerde covidpatiënten in zijn ziekenhuis terugziet. De zender kreeg nadien beschuldigingen dat het bewuste interview verwijderd zou zijn. Dat bleek niet te kloppen. De reportage staat nog gewoon online en het voorval kreeg zelfs verduidelijking in een losstaand stuk waarin RTV zich verdedigt tegen de beschuldiging van censuur.